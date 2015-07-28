На відновлення Донбасу після бойових дій потрібно майже 2 мільярди доларів - голова Держагентства

Про це в ефірі "5 каналу" заявив Вадим Черниш, голова Державного агентства з питань відновлення Донбасу.

"Держава не робила повного обрахунку того, що було поруйновано в ході бойових дій на Донбасі. Але це зробили міжнародні партнери. Приблизна сума – $1 млрд 200 млн на інфраструктуру і ще $300 млн на відбудову миру. Також є план гуманітарних втрат. Тільки на гуманітарні потреби піде ще $316 млн", - каже Черниш.

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Раніше УНІАН повідомляв, що Верховна Рада ухвалила Закон «Про ратифікацію Меморандуму про спільні наміри уряду України та уряду Федеративної Республіки Німеччина стосовно незв’язаного фінансового кредиту загальним розміром 500 млн євро» для відбудови (KfW) для фінансування проектів, насамперед, пов’язаних з відбудовою сходу України.

Зокрема ці інвестиції мають охоплювати такі сфери як транспорт, енергетика, теплопостачання, енергоефективність, водопостачання, водовідведення, соціальна інфраструктура, відновлення та будівництво житла.