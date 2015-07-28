МВФ підтвердив намір до 31 липня схвалити виділення Україні чергового траншу

Ключовий кредитор України - Міжнародний валютний фонд підтвердив намір Ради директорів прийняти рішення щодо виділення Україні чергового кредитного траншу в рамках програми EFF до 31 липня поточного року. Про це йдеться в коментарі Фонду, переданому агентству УНІАН.

Читайте такожMoody's допустив введення Україною мораторію на виплати за боргами у вересні«Як ми і зазначали раніше, Рада директорів МВФ розгляне підсумки першого перегляду програми EFF у п'ятницю, 31 липня. Схвалення підсумків цього перегляду означатиме виділення Україні кредитного траншу у розмірі 1,18 млрд SDR – близько 1,7 млрд дол., - йдеться в коментарі. – Таким чином, загальна сума коштів, виділених Україні за програмою EFF з боку Міжнародного валютного фонду, складе 6,68 млрд дол.».

Як повідомляв УНІАН, у березні поточного року Україна і МВФ погодили нову програму кредитування економіки України, яка передбачає механізм розширеного фінансування (Extended Fund Facility) терміном на 4 роки з обсягом фінансування 17,5 млрд дол. Перший транш кредиту в обсягу 5 млрд дол. Україна отримала в березні – одразу після затвердження програми. У травні-червні в Україні працювала місія Фонду, яка провела перший огляд реформ, які реалізуються в Україні, і видала свої рекомендації Раді директорів МВФ.

Тоді ж Фонд переглянув у бік погіршення прогноз розвитку економіки України, проте зазначив, що погіршення оцінок пов'язане з тривалими воєнними діями на сході країни. Водночас, дії уряду в частині досягнення фінансової стабілізації були визнані задовільними. У липні прем'єр-міністр Арсеній Яценюк зазначив, що Україна виконала всі попередні критерії МВФ й очікує позитивного рішення Ради директорів Фонду.