Нацбанк спростив видачу для українців валютних ліцензій

Національний банк України лібералізував видачу фізичним особам ліцензій для здійснення деяких валютних операцій, повідомляється на сайті регулятора.

Читайте такожНацбанк має намір знизити граничну суму готівкових розрахунків між фізичними особами втричі Згідно з повідомленням, відповідні норми закріплені постановою правління НБУ від 24 липня 2015 року №479. Зокрема, постановою передбачено, якщо фізособа - резидент під час перебування за кордоном відкрила банківський рахунок і розмістила на ньому валютні цінності, при поверненні на батьківщину вона зобов'язана отримати відповідну валютну ліцензію не пізніше 24 місяців від дати повернення в Україну (якщо перебування за кордоном тривало не менше 183 днів підряд), або не пізніше 2 місяців з дати повернення в Україну (якщо перебування за кордоном тривало менше 183 днів поспіль).

Крім того, якщо фізична особа змінила свій статус з нерезидента на резидента, то вона повинна отримати валютну ліцензію протягом 24 місяців з часу зміни такого статусу.

Також постановою збільшено термін дії ліцензії з одного року до трьох років.

Крім того, регулятор передав усі функції, пов'язані з наданням індивідуальних ліцензій на здійснення валютних операцій, департаменту реєстраційних питань ліцензування, а всі функції контролю за дотриманням резидентами умов ліцензій - департаменту фінансового моніторингу. Тоді як раніше зазначені функції виконували департамент контролю, методології та ліцензування валютних операцій та територіальні управління НБУ.

Як повідомляв УНІАН, проведення масштабного дерегулювання та децентралізації є одним з ключових завдань влади в Україні і маяками досягнення основних економічних цілей, серед яких - покращення позицій України в рейтингу Світового банку Doing Business. Україна, яка займає в рейтингу 96-у позицію, має намір увійти в 50 кращих країн рейтингу.