Україна може достроково скасувати додатковий імпортний збір

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України завершує аналіз можливостей дострокового скасування додаткового імпортного збору, введеного з початку поточного року, і планує озвучити свою позицію з цього питання найближчим часом.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook повідомила заступник міністра – торговий представник України Наталія Микольська.

«Зараз МЕРТ завершує такий аналіз і вийде з відповідною позицією найближчим часом», - написала Микольська.

При цьому вона наголосила, що саме рішення про встановлення додаткового імпортного збору жодним чином не суперечило і не суперечить правилам Світової організації торгівлі, членом якої є Україна.

Щодо додаткового імпортного збору. Оскільки почастішали заяви щодо невідповідності імпортного збору угодам СОТ і рішен... Posted by Nataliya Mykolska on 28 липня 2015 р.

«СОТ не приймала жодних рішень з цього питання, консультації проводилися в рамках Комітету з платіжного балансу. Генеральна рада СОТ – один з вищих органів організації - заслухає і візьме до відома звіт Комітету. Однак проект цього звіту не містить жодного висновку про невідповідність цього заходу (імпортного збору - УНІАН) угодам СОТ, - зазначила Микольська. – Водночас, усім відомо, що СОТ не аналізує впливу цього збору на економіку країни, виробництво та експорт».

Раніше про намір не продовжувати дію додаткового імпортного збору заявив Мінфін.

Як повідомляв УНІАН, уряд наприкінці лютого ввів тимчасові заходи для стабілізації платіжного балансу у вигляді збору з імпорту за ставками 10% і 5%.

Збір не поширюється на критичний імпорт, медичні приналежності, енергетичні ресурси, зокрема на газ, та інші важливі для української економіки і населення товари.

Країни - члени Світової організації торгівлі закликають Україну скасувати додатковий імпортний збір не пізніше кінця 2015 року.

Читайте такожСОТ закликала Україну скасувати додатковий імпортний збір до кінця року Державна фіскальна служба України зазначає значне зростання ввезення до країни контрабандного товару після запровадження додаткового імпортного збору.

Водночас, переважна більшість членів СОТ визнали, що вжиті Україною заходи пов'язані зі складною ситуацією з платіжним балансом і введені в повній відповідності з положеннями угод СОТ. При цьому Росія стала єдиним членом СОТ, який не приєднався до консенсусу в цьому питанні.