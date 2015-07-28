НБУ спростив проведення валютних операцій для банків

Національний банк України спростив проведення операцій на міжбанківському валютному ринку України, скасувавши для банків подачу заявок на участь у Системі підтвердження угод для проведення операцій з іншими уповноваженими банками.

Про це повідомляється на сайті НБУ з посиланням на постанову №473, яка набирає чинності з 1 серпня.

За інформацією НБУ, заявки банків на участь у Системі підтвердження угод подаватимуться тільки для проведення операцій з регулятором.

Також НБУ скорочує обсяги інформації для зазначення у заявці на участь у Системі підтвердження угод, скасовує для уповноважених банків підтвердження операцій купівлі-продажу інвестиційних монет в НБУ і змінює підхід до підтвердження операцій купівлі-продажу іноземних валют і банківських металів.

«Постанова істотно спрощує для банків процедуру реєстрації операцій у Системі підтвердження угод, відтепер банки зможуть відразу підтверджувати укладені між ними угоди. Разом з цим буде забезпечено прозорість оперативної інформації, що подається банками засобами цієї системи», - прокоментував рішення регулятора директор департаменту відкритих ринків НБУ Сергій Пономаренко.

Як повідомляв УНІАН, НБУ встановив низку обмежень на валютному ринку, включаючи обов'язковий продаж 75% валютної виручки і обмеження строку розрахунків за зовнішньоекономічними контрактами до 90 днів.

Купівлю валюти для банків за власними операціями обмежено в межах 0,1% регулятивного капіталу на день.

Максимальна сума зняття готівки з рахунку клієнта можлива до 300 тис. грн на день, продаж готівкової валюти в одні руки – до еквіваленту 3 тис. грн на день, зняття валютних коштів з рахунків через касу та банкомати – до еквіваленту 15 тис. грн на день.

Читайте такожНацбанк спростив видачу для українців валютних ліцензійДля імпортерів встановлено обов'язкову перевірку імпортних контрактів на суму понад 50 тис. дол. з передоплатою, оформлення акредитиву для виконання імпортного контракту з передоплатою на суму понад 500 тис. дол. і заборону на операції з кредитування для купівлі валюти.

У квітні цього року НБУ констатував досягнення рівноваги на валютному ринку і наявність передумов для його лібералізації, при цьому повідомивши, що скасування раніше встановлених обмежень здійснюватиметься за узгодженим з Міжнародним валютним фондом планом за наявності певних передумов.

Запроваджені обмеження покликані стабілізувати відплив вкладів з банківської системи і зупинити стрімку девальвацію гривні, яка з моменту переходу НБУ до гнучкого курсоутворення на валютному ринку за 2014 рік і два місяці 2015 року знецінилася до долара США за офіційним курсом у 3,8 разу до нового історичного мінімуму на рівні 30,01 грн/дол.

Після запровадження Нацбанком обмежень та отримання першого траншу Міжнародного валютного фонду в рамках нової програми гривня менш як за два тижні зміцнилася і коливається в межах 21-23 грн/дол. упродовж останніх чотирьох місяців.