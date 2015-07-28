Гривня на міжбанку незначно зросла - до 22,14 за долар
13:23, 28 липня 2015Фінанси
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Українська валюта залишається нижче рівня 22 грн/дол.
Гривня дуже волатильна / Фото УНІАН
У вівторок, 28 липня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на середину торгів установилися на рівні 22,06/22,14.
Про це УНІАН повідомив дилер комерційного банку.
За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро знаходяться на рівні 24,3980/24,4910, до російського рубля – на рівні 0,3650/ 0,3670.
Читайте такожНБУ спростив проведення валютних операцій для банківЗа даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 12:00 установився на рівні 22,1037 грн/дол., на цей час було укладено 23 угоди на суму 16,01 млн дол.
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