СОТ підтвердила право України вводити додатковий збір на імпорт

Генеральна рада Світової організації підтвердила відповідність додаткового імпортного збору, запровадженого в лютому поточного року, міжнародним зобов'язанням України.

Про це повідомила заступник міністра економічного розвитку і торгівлі - торговий представник України Наталія Микольська на своїй сторінці у Twitter.

"Рішення Генради СОТ підтвердило відповідність додаткового імпортного збору вимогам угод СОТ", - написала вона.

Як повідомляв УНІАН, Мінекономрозвитку закінчує аналіз можливостей дострокового скасування додаткового імпортного збору і планує озвучити свою позицію з цього питання найближчим часом.

У лютому уряд України запровадив тимчасові заходи для стабілізації платіжного балансу у вигляді імпортного збору за ставками 10% і 5%. Збір не поширюється на критичний імпорт, медичні препарати, енергетичні ресурси, зокрема на газ, та інші важливі для української економіки і населення товари. За розрахунками Кабміну, збір мав забезпечити додатковий дохід бюджету на рівні близько 17 млрд грн.

Читайте такожЧлени СОТ визнали право України на додатковий імпортний збір, проти лише РосіяВодночас, прийняте рішення не раз критикували представники бізнесу. А керівництво Державної фіскальної служби зазначало значне зростання ввезення в країну контрабандного товару, зниження сплати митних платежів і згортання виробництва в Україні.

Також, за оцінками Комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики, запровадження додаткового імпортного збору не привело до очікуваного збільшення надходжень до державного бюджету через скорочення імпорту.