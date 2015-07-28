Україна за півроку освоїла 16,5% інвестицій від міжнародних фінансових організацій

Про це повідомляється на сайті Міністерства фінансів України.

За інформацією Мінфіну, в тому числі отримано 32,4 млн доларів від Європейського інвестиційного банку, 44,2 млн доларів від Європейського банку реконструкції та розвитку і 60,5 млн доларів від Міжнародного банку реконструкції та розвитку.

При цьому, згідно з планом Мінфіну на 2015 рік, обсяг інвестицій від міжнародних фінансових організацій на цей рік становить 832,8 млн доларів США, у тому числі 21,7 млн доларів від Німецького банку розвитку KfW, 262,4 млн доларів від ЄІБ, 277,5 млн доларів від ЄБРР, 271,2 млн доларів від МБРР.

Крім цього, Мінфін має намір працювати з новими джерелами фінансування, у тому числі розширити географію та інструменти фінансування, а також одержати міждержавні пільгові кредити від урядів Швеції, Польщі, Туреччини, Франції, установи фінансування розвитку Нідерландів, Південної Кореї та Фонду міжнародного розвитку країн-членів ОПЕК.

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Як повідомляв УНІАН, Міжнародний валютний фонд в березні цього року схвалив нову програму кредитування економіки України із застосуванням механізму розширеного фінансування (EFF) загальним обсягом 17,5 млрд доларів строком на 4 роки. Перший транш за новою програмою в обсязі 5 млрд доларів. Україна отримала 13 березня, засідання Ради директорів Фонду з питання виділення нашій країні другого траншу на 1,7 млн доларів очікується 31 липня.

Програма з МВФ дозволяє відкрити доступ до міжнародного фінансування близько 40 млрд доларів у найближчі 4 роки. Зокрема, за словами прем'єр-міністра Арсенія Яценюка, в 2015 році Україна може додатково отримати кілька мільярдів доларів від Світового банку, Європейського банку реконструкції і розвитку і Європейського інвестиційного банку на розвиток економіки в разі виконання програми з МВФ.

Восени 2015 року заплановано проведення донорської конференції для залучення інвестиційних коштів в Україну, на якій будуть розглядатися конкретні проекти в нашій країні, в тому числі і об'єкти приватизації. За інформацією Мінекономрозвитку, загальний пакет проектів, які можуть бути представлені інвесторам, становить 7,5 млрд доларів.