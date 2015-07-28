Україна за 7 місяців сплатила $4,2 мільярда за валютними боргами

За інформацією Мінфіну, бюджетні надходження від міжнародних фінансових організацій і урядів держав-партнерів за цей період становили 4,7 млрд дол., зокрема отримано 2,6 млрд дол. від Міжнародного валютного фонду, 850 млн євро від Європейської комісії, 1 млрд дол. залучено в результаті розміщення євробондів під гарантії уряду США, а також отримано 200 млн канадських доларів від уряду Канади.

Як повідомляв УНІАН, Міжнародний валютний фонд у березні цього року схвалив нову програму кредитування економіки України із застосуванням механізму розширеного фінансування (EFF), яка дає змогу відкрити доступ до міжнародного фінансування близько 40 млрд дол. у найближчі 4 роки.

Читайте такожУкраїна в листопаді хоче залучити $1 мільярд під гарантії СШАЗагальна сума державного і гарантованого державою боргу України в січні-травні скоротилася на 2,151 млрд дол., або на 3,08%, - до 67,661 млрд дол. на 31 травня 2015 року. За вказаний період державний і гарантований державою борг у гривневому еквіваленті збільшився на 323 млрд грн, або на 29,37%, - до 1,424 трлн грн.