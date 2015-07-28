Порошенко підписав закон щодо удосконалення системи електронного адміністрування ПДВ

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

Відповідний закон, який Верховна Рада прийняла 16 липня з ініціативи Кабінету міністрів, зокрема, спрямований на удосконалення функціонування системи електронного адміністрування податку на додану вартість, яка з 1 лютого поточного року працювала у тестовому режимі, а з 1 липня переведена у звичайний режим роботи.

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Так, скорочено перелік реквізитів податкової накладної, які втратили актуальність у зв'язку із запровадженням системи електронного адміністрування ПДВ; надається можливість складання раз на місяць (в останній день місяця) зведених податкових накладних у разі здійснення постачання товарів (послуг), постачання яких має безперервний або ритмічний характер (як платникам, так і неплатникам ПДВ).

Крім цього, запроваджується надання платнику податку на його запит інформації про рух коштів на його рахунках у системі електронного адміністрування податку на додану вартість шляхом надсилання електронного повідомлення.

Встановлено, що на рахунки в системі електронного адміністрування ПДВ не поширюється дія Закону України «Про виконавче провадження», зокрема на кошти, що перебувають на таких рахунках, не може бути накладено арешт, звернено стягнення.

Вимоги, сформовані відповідно до Закону «Про виконавче провадження» до набрання чинності цим Законом щодо коштів, які перебувають на рахунках в системі електронного адміністрування ПДВ, вважаються анульованими.

При цьому передбачається зняття протягом 5 робочих днів з дня набрання чинності законом, що надійшов на підпис, органом, який здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, арешту з коштів, що перебувають на рахунках у системі електронного адміністрування ПДВ, на які були сформовані вимоги відповідно до Закону України «Про виконавче провадження».

Закон набирає чинності з дня його опублікування, крім абзаців двадцять сьомого – одинадцятого підпункту 3 пункту 11 розділу І (щодо застосування штрафних санкцій за завищення суми податку, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні/розрахунки коригування до податкових накладних у Єдиному реєстрі податкових накладних), які набирають чинності з першого числа місяця, наступного за місяцем набрання чинності цим законом.