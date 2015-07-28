Гривня на міжбанку ще трохи зросла - до 22,12 за долар

У вівторок, 28 липня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на закриття торгів установилися на рівні 22,05/22,12.

Про це УНІАН повідомив дилер комерційного банку.

Читайте такожНацбанк спростив видачу для українців валютних ліцензійЗа інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро знаходяться на рівні 24,3320/24,4070, до російського рубля – на рівні 0,3660/0,3670.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 17:00 установився на рівні 22,0396 грн/дол., на цей час були укладені 544 угоди на суму 529,54 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на середину сьогоднішніх торгів торгів піднімалися до 22,06/22,14.