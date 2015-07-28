Кабмін дозволив "Енергоринку" залучити у "Ощадбанку" кредит на 2 млрд грн для закупівлі вугілля

Відповідне рішення закріплено в урядовому розпорядженні від 24 липня 2015 року.

Згідно з документом, таке рішення Кабмін прийняв для забезпечення надійної роботи об'єднаної енергетичної системи України в осінньо-зимовий період 2015-2016 рр.

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Також в документі зазначається, що термін погашення кредитної лінії - 1 травня 2016 року.

Як раніше повідомляв УНІАН, 27 липня 2015 року, на прес-конференції в Кабміні міністр енергетики та вугільної промисловості Володимир Демчишин повідомив, що українська енергетика останні кілька днів стикається зі складнощами.

«Протягом двох днів відключилася близько 2,5 ГВт (генеруючих потужностей – УНІАН)», - сказав Демчишин.

У зв'язку з цим, за словами міністра, Російська Федерація відновила постачання електроенергії в Україну за договорами про паралельну роботу між енергосистемами країн.

Крім цього, Луганська ТЕС, що працює поза енергосистем України через зруйновані бойовиками лінії електропередач, накопичила понад 430 тис. тонн антрацитного вугілля, що перевищує 70% від загальних запасів дефіцитної марки вугілля в Україні. Станом на 27 липня 2015 року на складах теплових електростанцій України накопичено 600,3 тис. тонн антрацитного вугілля.

При цьому, за минулий тиждень запаси вугілля всіх марок на складах українських ТЕС скоротилися на 4,8%, - до 1,441 млн тонн.