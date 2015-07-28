Євросоюз готовий фінансово підтримати реформу державної служби в Україні - Шимків

Про це під час круглого столу «Реформування державної служби: Достойні зарплати vs Корупція» сказав заступник глави Адміністрації президента Дмитро Шимків, повідомляє прес-служба глави дрежави.

«У травні 2014 року між Україною та ЄС був підписаний Контракт з розбудови держави, згідно з яким Україна може вже в цьому році отримати 105 млн євро (другий транш допомоги), якщо виконає ряд умов. Одна з них - створення й затвердження повноцінного та детального плану реформування державного сектору. Для цього парламент повинен прийняти новий закон про державну службу», - йдеться в повідомленні.

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При цьому зазначається, що окрім 105 млн євро на розбудову держави, Україна може отримати ще до 75 млн євро - на підтримку реформи держслужби. Для цього, окрім Закону про державну службу, Кабінет міністрів повинен розробити, затвердити та представити ЄС Стратегію реформування державного управління із планом впровадження, відповідальними та строками.

«Адміністрація президента провела значну підготовчу роботу з питання додаткового фінансування. Були розглянуті різні варіанти — залучення до державної служби висококваліфікованих фахівців на тимчасовій основі, створення спеціального фонду. Проте, вони не були підтримані політичними силами на Національній раді реформ. Зрештою, ми розробили Концепцію залучення бюджетної допомоги від ЄС на впровадження реформи державного управління, включаючи запровадження механізму належного фінансування державної служби. Нацрада реформ схвалила цей варіант за умови його підтримки міжнародними донорами. Попередні переговори з ЄС, проведені при підготовці концепції, показали, що наші партнери готові розглядати можливість надання додаткових коштів, але лише за наявності чіткого плану реформи. Тепер справа за виконавчою владою. Уряд має дійти фінальної згоди з Європейським союзом та затвердити Стратегію реформування державної служби, а парламент — прийняти відповідний Закон», - пояснив Шимків.

Зараз Стратегія знаходиться на опрацюванні у секретаріаті Кабінету міністрів та відповідних міністерствах, Закон готується до другого читання у Верховній Раді.

«Ми маємо розуміти, що жодна держава світу не стане фінансувати чиновників іншої держави. Але наші міжнародні партнери можуть фінансувати реформи — у тому числі, й реформу держслужби», - підкреслив заступник глави АПУ.

Підвищення заробітної плати держслужбовцям - лише один із аспектів реформи державної служби та вирішення проблеми ефективності роботи державного управління, зазначив Шимків. Також необхідно одночасно суттєво скоротити кількість структур та функцій державних органів, спростити більшість регламентів та процедур, скоротити та оновити чиновницький корпус. «Реформа буде ефективною лише у тому разі, якщо вона буде комплексною. Якщо людина просто перекладає папери, то навіть 1200 гривень - це забагато. Комп’ютери це роблять швидше та ефективніше», - відзначив Шимків.