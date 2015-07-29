Падіння ВВП Росії за підсумками червня сповільнилося до 4,2%

Про це пише Мінекономрозвитку РФ у щомісячному моніторингу про стан економіки Росії, передає Рейтер.

За оцінкою відомства, ВВП РФ впав у червні в річному вираженні на 4,2 відсотка проти 4,8 відсотка в травні. З виключенням сезонності ВВП знизився в червні на 0,1% порівняно з 0,4 в травні і 0,5% у квітні.

"Уповільнення темпів падіння ВВП в червні пов'язано з уповільненням спаду оброблювальних виробництв і виробництва та розподілення електроенергії, газу та води, а також платних послуг населенню. Крім того, скоротився спад у будівництві та інвестиціях", - пишуть експерти Мінекономрозвитку, відзначаючи при цьому, що найбільший негативний вплив у темпах зростання ВВП в червні зробили ті ж обробні виробництва, будівництво, а також оптова, роздрібна торгівля та чисті податки на продукти.

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Дані Мінекономрозвитку оптимістичніше опублікованих минулого тижня оцінок експертів "Внешэкономбанка" на чолі з колишнім заступником міністра економіки Андрієм Клепачем. За оцінками ВЭБа, у червні падіння ВВП склало 4,5 відсотка до відповідного періоду минулого року, а з виключенням сезонного і календарного чинників - 0,3 відсотка до травня.

За підсумками півріччя ВВП знизився на 3,4 відсотка в порівнянні з ростом на 0,6 відсотка у січні-червні 2014 року.

Голова Мінекономрозвитку Олексій Улюкаєв говорив напередодні, що російська економіка досягла дна, в липні-серпні почнеться невелике зростання, яке у четвертому кварталі набуде стійкого характеру.

Мінекономрозвитку очікує, що спад економіки РФ за підсумками року не перевищить 2,6-2,8 відсотка.

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Раніше УНІАН повідомляв, що на думку аналітиків Morgan Stanley, в поточній ситуації залежну від нафти і газу російську економіку чекає «довга зима». Зазначається, що інвестори, які повернулися в Росію після обвалу фондового ринку в 2014 році, знову почали йти на тлі нового падіння цін на нафту і ослаблення рубля.