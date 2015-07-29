Кошти вкладників "Дельта Банку" з ознаками дроблення будуть розморожені

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб прийняв рішення про зняття тимчасового обмеження на виплати, які раніше були заморожені через «дроблення» великих вкладів на більш дрібні суми напередодні введення в банк тимчасової адміністрації.

Нагадаємо, фонд розпочав виплати вкладникам неплатоспроможного «Дельта Банку» з 11 червня, попередньо оцінюючи обсяг майбутнього відшкодування на рівні 13,1 млрд грн на користь більш 500 тис. вкладників, але при цьому на 2-3 місяці «заморозив» виплати для ще 18 тис. вкладників на суму 3,1 млрд грн через «дроблення» вкладів.

За інформацією на сайті фонду, тимчасові обмеження щодо виплати гарантованого відшкодування планується зняти відносно більше 75% з 18 тис. вкладників, вклади яких були заблоковані. В даний час тимчасовий адміністратор банку обробляє питання, пов'язані з практичною реалізацією рішення фонду.

Читайте також"Дельта Банк" Лагуна вивів 4 мільярди гривень від НБУ за кордонФонд пояснює своє рішення тим, що в ході перевірки встановив факти несвоєчасного доведення до посадових осіб відділень банку вимог Національного банку не нарощувати гарантовані вклади при визнанні банку проблемним, у зв'язку з чим співробітники відділень не виконали встановлені вимоги НБУ.

Одночасно фонд нагадує, що обмеження не будуть зняті з рахунків юридичних осіб і фізичних осіб – підприємців, з рахунків фізичних осіб - інсайдерів (пов'язаних осіб) банку, а також рахунків фізичних осіб, вклади яких не гарантуються в рамках Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».

Також повідомляється, що тимчасовий адміністратор банку в двотижневий строк звернеться в правоохоронні органи із заявами щодо керівництва «Дельта Банку» за фактом несвоєчасного доведення до підлеглих інформації про встановлені обмеження НБУ при визнанні банку проблемним.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк визнав неплатоспроможним «Дельта Банк», що входить до групи найбільших банків, 2 березня, в результаті чого Фонд гарантування вкладів фізичних осіб ввів у банк тимчасову адміністрацію.

Раніше НБУ, враховуючи системне значення «Дельта Банку», обговорював з Міністерством фінансів плани реструктуризації банку і можливу участь держави в рекапіталізації, але, враховуючи незадовільний стан активів банку, Мінфін відмовився від його націоналізації.

У липні Печерський суд дав дозвіл прокуратурі на проведення позапланової ревізійної перевірки банку за фактом придбання банком за рахунок коштів отриманого від НБУ рефінансування на 4,1 млрд грн валюти на 535,3 млн дол. і перерахування їх за кордон 12 компаніям своїх співробітників.

«Дельта Банк» працює на ринку України з 2006 року і входив у групу найбільших банків. Основними акціонерами банку є бізнесмен Микола Лагун – 70,61% і компанія Cargill Financial Services International Inc. (США) – 29,39%.