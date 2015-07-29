Нацбанк спростив доступ міжнародних платіжних систем на ринок України

Національний банк спростив доступ для міжнародних платіжних систем на ринок України, передбачивши у своїх нормативних документах можливості для подальшого функціонування в країні міжнародних систем інтернет-розрахунків, включаючи PayPal, ApplePay, GoogleWallet.

Як повідомляється на сайті НБУ з посиланням на постанови №480 №481, регулятор визначив умови внесення інформації про такі системи в Реєстр платіжних систем, уточнив вимоги до документів учасників ринку платіжних послуг та спростив процедуру отримання ліцензії на переказ коштів для міжнародних платіжних систем.

Читайте такожНацбанк спростив видачу для українців валютних ліцензійКрім цього, НБУ передбачив можливості для громадян проводити розрахунки з нерезидентами електронними грошима, випущеними за межами України, та збільшив граничну суму розрахунків електронними грошима протягом календарного року до 62 тис. грн з 35 тис. грн.

Також повідомляється, що дані нововведення набирають чинності з дня, наступного за днем їх офіційного опублікування, тобто, сьогодні, 29 липня.

Як повідомляв УНІАН, Нацбанк заявляв про наміри удосконалити роботу ринку міжнародних платіжних систем в Україні, зокрема, усунути перешкоди у роботі онлайн систем та емітентів електронних грошей на прикладі платіжної системи PayPal, в квітні цього року.

PayPal - міжнародна електронна платіжна система, що діє з 1998 року і стала найбільш популярною для розрахунків в Інтернеті. PayPal використовують понад 230 млн людей у 190 країнах світу. PayPal виступає посередником між продавцем і покупцем, забезпечуючи найвищу надійність оплати платіжними картами VISA, MasterCard, American Express та інших платіжних систем.