Україна може скасувати додатковий імпортний збір уже в четвертому кварталі

Міністерство фінансів України може розглянути питання скасування додаткового імпортного збору, який діє до кінця 2015 року, раніше запланованого терміну - у 4-му кварталі поточного року.

Про це на брифінгу повідомив голова Державної фіскальної служби України Роман Насіров.

«Важливо, що цей податок пропонувався для стабілізації платіжного балансу України. Перше питання, яке Міністерство фінансів вже підтверджувало, що вони хочуть його зупинити наприкінці року, а може, навіть буде доцільним розглянути його потенційне скасування вже у 4-му кварталі», - сказав Насіров.

Він нагадав, що Мінфін як додаткові надходження до бюджету від запровадження зазначеного збору закладав отримання 17 млрд грн і, за його словами, ДФС забезпечує надходження цієї суму до бюджету згідно з планами міністерства.

«Ми приблизно рухаємося тими темпами, які закладало Міністерство фінансів», - сказав він.

Читайте такожУкраїна може достроково скасувати додатковий імпортний збірЯк повідомляв УНІАН, український уряд наприкінці лютого ввів тимчасові заходи для стабілізації платіжного балансу у вигляді збору з імпорту за ставками 10% і 5%.

Збір не поширюється на критичний імпорт, медичні приналежності, енергетичні ресурси, зокрема на газ, та інші важливі для української економіки і населення товари.

Країни - члени Світової організації торгівлі закликають Україну скасувати додатковий імпортний збір не пізніше кінця 2015 року.

Державна фіскальна служба України зазначає значне зростання ввезення до країни контрабандного товару після запровадження додаткового імпортного збору.

Водночас, переважна більшість членів СОТ визнали, що вжиті Україною заходи пов'язані зі складною ситуацією з платіжним балансом і введені в повній відповідності з положеннями угод СОТ. При цьому Росія стала єдиним членом СОТ, який не приєднався до консенсусу в цьому питанні.

Генеральна рада Світової організації торгівлі 28 червня підтвердила відповідність додаткового імпортного збору, введеного в лютому поточного року, міжнародним зобов'язанням України.

Україна запланувала скасувати додатковий збір із 1 січня 2016 року, проте в Кабміні уже говорять про можливість дострокового скасування збору.