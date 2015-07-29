Гривня на міжбанку поступово наближається до 22 за долар

У середу, 29 липня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на середину торгів установилися на рівні 22,02/22,09.

Про це УНІАН повідомив дилер комерційного банку.

Читайте такожНБУ спростив проведення валютних операцій для банківЗа інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро знаходяться на рівні 24,3850/24,4440, до російського рубля – на рівні 0,3700/ 0,3720.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 13:00 установився на рівні 22,0741 грн/дол., на цей час було укладено 224 угоди на суму 94,12 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 28 липня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на закриття торгів установилися на рівні 22,05/22,12.