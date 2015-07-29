Співробітникам Фіскальної служби хочуть вдвічі збільшити зарплату

Голова Державної фіскальної служби Роман Насіров має намір збільшити заробітну плату працівникам підконтрольного йому відомства вдвічі.

Про це він повідомив журналістам у ході брифінгу.

«Моя пропозиція була збільшити фонд оплати праці Фіскальної служби на 50%, щоб у другому півріччі ми змогли збільшити заробітну плату вдвічі. Ми будемо на цьому наполягати», - сказав він.

За його словами, цей крок дозволить підняти рівень заробітної плати працівників Фіскальної служби до реального прожиткового мінімуму.

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Глава ДФС зазначив, що персонал Фіскальної служби буде скорочено на 20%, і ці кошти будуть використані для фонду оплати праці співробітників, що залишилися.

Як повідомляв УНІАН, у ході презентації реформи Державної фіскальної служби глава відомства Роман Насіров повідомив, що в рамках реформи планується збільшити кількість заступників глави відомства з двох до п'яти, у відповідності з кількістю напрямків роботи служби, а також скоротити штат на 30% завдяки впровадженню електронних сервісів.

При цьому прем'єр міністр України Арсеній Яценюк наполягає на скороченні штату Фіскальної служби вдвічі.

Підготовка інституційної реформи ДФС є однією з попередніх умов для виділення Україні другого траншу в рамках програми розширеного фінансування EFF Міжнародного валютного фонду.