Співробітникам Фіскальної служби хочуть вдвічі збільшити зарплату
За словами Насірова, цей крок дозволить підняти рівень заробітної плати працівників Фіскальної служби до реального прожиткового мінімуму.
Голова Державної фіскальної служби Роман Насіров має намір збільшити заробітну плату працівникам підконтрольного йому відомства вдвічі.
Про це він повідомив журналістам у ході брифінгу.
«Моя пропозиція була збільшити фонд оплати праці Фіскальної служби на 50%, щоб у другому півріччі ми змогли збільшити заробітну плату вдвічі. Ми будемо на цьому наполягати», - сказав він.
За його словами, цей крок дозволить підняти рівень заробітної плати працівників Фіскальної служби до реального прожиткового мінімуму.
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Глава ДФС зазначив, що персонал Фіскальної служби буде скорочено на 20%, і ці кошти будуть використані для фонду оплати праці співробітників, що залишилися.
Як повідомляв УНІАН, у ході презентації реформи Державної фіскальної служби глава відомства Роман Насіров повідомив, що в рамках реформи планується збільшити кількість заступників глави відомства з двох до п'яти, у відповідності з кількістю напрямків роботи служби, а також скоротити штат на 30% завдяки впровадженню електронних сервісів.
При цьому прем'єр міністр України Арсеній Яценюк наполягає на скороченні штату Фіскальної служби вдвічі.
Підготовка інституційної реформи ДФС є однією з попередніх умов для виділення Україні другого траншу в рамках програми розширеного фінансування EFF Міжнародного валютного фонду.