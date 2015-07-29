У Абромавичуса за місяць підготують звіт про вплив імпортного збору на економіку

Міністерство економічного розвитку і торгівлі упродовж місяця проаналізує дані про вплив додаткового імпортного збору, упровадженого у лютому, на економіку України, і надасть звіт про доцільність його існування до Кабінету міністрів.

Про це повідомила прес-служба Мінекономрозвитку.

«Упровадження додаткового імпортного збору було необхідне для подолання цілого ряду накопичених макроекономічних дисбалансів разом з іншими заходами, до яких вдався уряд і Національний банк України. Ці заходи є невідкладними, тимчасовими і спрямовані виключно на досягнення макроекономічної стабілізації та боротьбу з панічними настроями на валютному ринку, хоча вони і можуть мати негативний вплив на торгівлю і інвестиційну привабливість країни», - передає слова міністра економічного розвитку Айвараса Абромавичуса прес-служба відомства.

За словами міністра, якщо оцінка впливу збору на економіку буде негативною, Мінекономрозвитку рекомендуватиме скасувати його достроково.

«У разі, коли аналітичні дані будуть свідчити про стабілізацію і про те, що переваги від такого заходу не виправдовують себе, Мінекономрозвитку запропонує скасування тимчасового імпортного збору раніше обумовленого терміну. Звичайно, для прийняття такого рішення необхідно провести консультації з усіма залученими сторонами, включаючи наших міжнародних партнерів і МВФ», - наголосив він.

Як повідомляв УНІАН, Генеральна рада Світової організації торгівлі 28 червня підтвердила відповідність додаткового імпортного збору, введеного в лютому поточного року, міжнародним зобов'язанням України.

У лютому уряд України ввів тимчасові заходи для стабілізації платіжного балансу у вигляді імпортного збору за ставками 10% і 5%. Збір не поширюється на критичний імпорт, медичні вироби, енергетичні ресурси, зокрема на газ, та інші важливі для української економіки і населення товари. За розрахунками Кабміну, збір мав забезпечити додатковий дохід бюджету на рівні близько 17 млрд грн.

Читайте такожУкраїна може скасувати додатковий імпортний збір уже в четвертому кварталіВодночас, це рішення неодноразово критикували представники бізнесу. А керівництво Державної фіскальної служби фіксувало значне зростання ввезення в країну контрабандного товару, зниження сплати митних платежів і згортання виробництва в Україні.

Також, за оцінками Комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики, упровадження додаткового імпортного збору не призвело до очікуваного збільшення надходжень до держбюджету через скорочення імпорту.