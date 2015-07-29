Фіскальна служба хоче впровадити електронний акциз уже цього року

Державна фіскальна служба має намір поточного року впровадити систему електронного адміністрування акцизного податку.

Про це в ході брифінгу заявив голова ДФС Роман Насіров.

«Ми намагатимемося встигнути це зробити цього року, якщо ні – то з 1 січня ми запровадимо таку систему електронного адміністрування акцизного податку», - сказав Насіров.

Читайте такожТіньовий ринок сигарет скорочується, обсяги вилученої контрабанди зростають (інфографіка)За його словами, Податковий комітет Верховної Ради уже вніс відповідний законопроект на розгляд парламенту.

Як повідомляв УНІАН, система електронного адміністрування податку на додану вартість до 1 липня працювала в тестовому режимі, а з 1 липня переведена в звичайний і працює в штатному режимі.

Упровадження в Україні електронних ПДВ-рахунків передбачено нормами Податкового кодексу, що погоджено з ключовим кредитором України – Міжнародним валютним фондом. Згідно з ухваленим рішенням, із 1 січня 2015 року підприємці - платники ПДВ у автоматичному режимі відправляють податкові платежі на спеціальні казначейські електронні рахунки, а потім вони будуть списані до бюджету. Як стверджують у Державній фіскальній службі, це дозволить виключити будь-які махінації з ПДВ, обсяг яких тільки у 2013 році становив близько 70 млрд грн.

Читайте такожПорошенко підписав закон щодо удосконалення системи електронного адміністрування ПДВПідприємці неодноразово критикували цю ініціативу і пропонували скасувати її. Вимогу про скасування ПДВ-рахунків прописано в Коаліційній угоді, підписаній усіма фракціями – учасниками парламентської більшості. Також у парламенті зареєстровано законопроект про скасування ПДВ-рахунків.