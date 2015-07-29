В Україні запрацював закон про вдосконалення системи електронного адміністрування ПДВ

Закон вносить низку змін до системи електронного адміністрування ПДВ, яка з 1 лютого поточного року працювала у тестовому режимі, а з 1 липня переведена у звичайний режим роботи.

Зокрема, скорочено перелік реквізитів податкової накладної, надається можливість складання раз у місяць зведених податкових накладних у разі здійснення поставки товарів (послуг), поставка яких має безперервний або ритмічний характер (як платникам, так і неплатникам ПДВ).

Встановлено, що на рахунку в системі електронного адміністрування ПДВ не поширюється дія Закону України «Про виконавче провадження», зокрема на кошти, що перебувають на таких рахунках, не може бути накладено арешт або застосовано стягнення.

При цьому передбачається зняття протягом 5 робочих днів з дня набрання чинності закону, що надійшов на підпис, органом, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, арешту з грошових коштів, що перебувають на рахунках у системі електронного адміністрування ПДВ, на які були сформовані вимоги у відповідності із Законом України «Про виконавче провадження».

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Абзаци сьомий – одинадцятий підпункту 3 пункту 11 розділу I зазначеного закону, які стосуються застосування штрафних санкцій через завищення суми податку, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні/розрахунки коригування до податкових накладних у Єдиному реєстрі податкових накладних, набирають чинності з першого числа місяця, наступного за місяцем набрання чинності цього закону.

Як повідомляв УНІАН, 16 липня Верховна Рада ухвалила Закон «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податку на додану вартість».

Введення в Україні електронних ПДВ-рахунків передбачено нормами Податкового кодексу, що погоджене з ключовим кредитором України – Міжнародним валютним фондом. Згідно з ухваленим рішенням, з 1 січня 2015 року підприємці - платники ПДВ в автоматичному режимі відправляють податкові платежі на спеціальні казначейські електронні рахунки, а потім вони будуть списані до бюджету. Як стверджують у Державній фіскальній службі, це дозволить відкинути будь-які махінації з ПДВ, обсяг яких тільки в 2013 році становив близько 70 млрд грн.

Підприємці неодноразово критикували цю ініціативу і пропонували скасувати її. Вимога про скасування ПДВ-рахунків прописана в Коаліційній угоді, підписаній усіма фракціями – учасниками парламентської більшості. Також у парламенті зареєстровано законопроект про скасування ПДВ-рахунків.