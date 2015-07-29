Українці за півроку сплатили понад 4 мільярди гривень військового збору

Українські платники податків у січні-червні 2015 року сплатили до державного бюджету 4,1 млрд грн військового збору, повідомляється на сайті Державної фіскальної служби.

За даними ДФС, у червні обсяг сплаченого збору становив 796,6 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, військовий збір був упроваджений в Україні з серпня 2014 року як додаткове джерело фінансування і підтримки армії, що виконує завдання в зоні проведення антитерористичної операції в Донецькій і Луганській областях. Ставка збору становить 1,5% доходів, що підлягають оподаткуванню.

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