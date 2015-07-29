Лагард підтвердила готовність МВФ виділити Україні $1,7 мільярда

Ключовий кредитор України-Міжнародний валютний фонд готовий ухвалити позитивне рішення щодо виділення Україні другого кредитного траншу в рамках програми співробітництва EFF, сказала в ході онлайн-конференції директор-розпорядник Фонду Крістін Лагард.

«Вже цієї п'ятниці ми розглянемо результати першого перегляду програми співробітництва, - сказала Лагард. – І наше рішення має бути підтримуючим для України».

Читайте такожУкраїна може отримати ще 1,7 мільярда від МВФ уже наступного тижняПри цьому Лагард наголосила, що нинішнє керівництво України демонструє тверде прагнення змінювати країну й проводити реформи. «За останні 20 років у нас було багато спроб допомогти Україні. Й лише зараз ми бачимо реальне бажання змінюватися», - зазначила Лагард.

За словами директора-розпорядника, Фонд розуміє всю складність геополітичної ситуації, в якій опинилася Україна. «Ми бачимо розвиток подій на східному кордоні. Однак ми розуміємо й те, що для досягнення економічної стабільності уряд країни повинен ухвалити низку важливих заходів, включаючи боротьбу з корупцією, фінансову консолідацію», - сказала Лагард.

Читайте такожЯценюк: проблеми Греції – це "ніщо порівняно з проблемами України"Як повідомляв УНІАН, раніше МВФ підтвердив намір Ради директорів ухвалити рішення щодо виділення Україні чергового кредитного траншу в рамках програми EFF 31 липня цього року. Рада заслухає результати першого перегляду програми, й схвалення цих результатів означатиме виділення Україні кредитного траншу в розмірі 1,18 млрд SDR – близько 1,7 млрд дол. Таким чином, загальна сума коштів, виділених Україні за програмою EFF із боку Міжнародного валютного фонду, становитиме 6,68 млрд дол.

У березні цього року Україна і МВФ погодили нову програму кредитування економіки України, яка передбачає механізм розширеного фінансування (Extended Fund Facility) терміном на 4 роки з обсягом фінансування 17,5 млрд дол. Перший транш кредиту в обсягу 5 млрд дол. Україна отримала в березні – одразу після затвердження програми.

У травні-червні в Україні працювала місія Фонду, яка провела перший огляд реформ, які реалізуються в Україні, і видала свої рекомендації Раді директорів МВФ. Тоді ж Фонд переглянув у бік погіршення прогноз розвитку економіки України, проте зазначив, що погіршення оцінок пов'язане з тривалими воєнними діями на сході країни.

Водночас, дії уряду в частині досягнення фінансової стабілізації були визнані задовільними. У липні прем'єр-міністр Арсеній Яценюк зазначив, що Україна виконала всі попередні критерії МВФ й очікує позитивного рішення Ради директорів Фонду.