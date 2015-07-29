Гривня на міжбанку та її офіційний курс зустрілися на позначці 22,07 за долар

У середу, 29 липня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на закриття торгів установилися на рівні 22,02/22,07, повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро знаходяться на рівні 24,3010/24,3470, до російського рубля – на рівні 0,3690/0,3700.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 17:00 установився на рівні 22,0736 грн/дол., на цей час було укладено 500 угод на суму 324,99 млн дол.

Читайте такожНацбанк спростив доступ міжнародних платіжних систем на ринок України Згідно з інформацією сайту Національного банку України, Нацбанк на 30 липня установив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 доларів США – 2207.3558 (29 липня – 2203.9591);

100 євро – 2434.7134 (29 липня – 2429.8649);

10 російських рублів – 3.6933 (29 липня – 3.6597).