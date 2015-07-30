ФРС відзначила поліпшення економіки США: облікову ставку можуть підвищити у вересні

Стан економіки та ринку праці США продовжує поліпшуватися і це дає можливість підвищення ключової відсоткової ставки у вересні - такий підсумок дводенного засідання ФРС, передає Reuters.

Члени Федерального комітету з операцій на відкритому ринку заявили, що економіка США подолала сповільнення першого кварталу і "помірно розширюється", незважаючи на спад в енергетичному секторі та проблеми за кордоном. Зокрема, американський центробанк вказав на "солідне зростання числа робочих місць" в останні місяці.

Читайте такожЄвро впаде не через кризу в Греції, а на тлі ситуації в США - прогноз DW"...Ряд індикаторів ринку праці передбачає, що недовикористання трудових ресурсів скоротилося з початку цього року", - йдеться в заяві ФРС за підсумками засідання, в ході якого центробанк зберіг ключову ставку в діапазоні 0,00-0,25 відсотка річних.

Формулювання заяви передбачає більш позитивну оцінку стану ринку праці порівняно з засіданням у червні, коли ФРС відзначила "деяке зменшення" його слабкості.

Заява ФРС може зміцнити очікування підвищення ставки на засіданні у вересні. Центробанк утримує ключову ставку близько нуля з грудня 2008 року, що є частиною його зусиль по відновленню економіки від наслідків кризи 2007-2009 років.

У той же час, ФРС не дала чіткого сигналу з приводу планів щодо ставок. Замість цього вона повідомила, що хоче побачити "подальше поліпшення ринку праці" і бути більш впевненою в тому, що низька інфляція попрямує до 2% середньострокового орієнтиру.

Уолл-стріт вважає вересень найбільш вірогідним терміном початку жорсткої грошово-кредитної політики.