Російський рубль розпочав торги з чергового обвалу

У Росії - черговий обвал рубля.

Курс долара з початку торгів виріс на 0,52 рубля - до 59,19 рубля, курс євро - на 0,16 рубля, до 64,80 рубля, свідчать дані Московської біржі.

Як повідомляв УНІАН, в Росії в ході торгів понеділка, 27 липня, курс євро перевищив 65 рублів, вперше з 20 березня.

Читайте такожBloomberg: в Росії - "колапс споживчої економіки" А 28 липня російський рубль опустився нижче психологічної позначки в 60 рублів за долар.