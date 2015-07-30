Російський рубль розпочав торги з чергового обвалу
10:46, 30 липня 2015Фінанси
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Курс долара вже перевищив відмітку 59 рублів.
REUTERS
У Росії - черговий обвал рубля.
Курс долара з початку торгів виріс на 0,52 рубля - до 59,19 рубля, курс євро - на 0,16 рубля, до 64,80 рубля, свідчать дані Московської біржі.
Як повідомляв УНІАН, в Росії в ході торгів понеділка, 27 липня, курс євро перевищив 65 рублів, вперше з 20 березня.
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