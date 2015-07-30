Детективи антикорупційного бюро будуть отримувати зарплату в "Ощадбанку"

Працівники недавно створеного Національного антикорупційного бюро України будуть обслуговуватися в рамках зарплатного проекту в державному «Ощадбанку», повідомляється на сайті банку.

За інформацією банку, в липні клієнтами банку за зарплатними проектами стали 400 компаній і підприємств, серед яких нова патрульна служба.

Читайте такожДержавний "Ощадбанк" в першому півріччі отримав 2,8 мільярда збиткуТакож банк співпрацює з зарплатними проектами, в рамках яких емітовано майже 68 тис. платіжних карт, з такими державними структурами та організаціями, як Міністерство оборони, Державна служба охорони, Державна служба з надзвичайних ситуацій, НАЕК «Енергоатом».

Як повідомляв УНІАН, 14 жовтня 2014 року Верховна Рада прийняла Закон України «Про Національне антикорупційне бюро України», а 23 жовтня президент підписав цей закон.

Закон передбачає створення спеціального державного правоохоронного органу, завданням якого є протидія кримінальним корупційним правопорушенням, вчиненим високими посадовими особами, які становлять загрозу національній безпеці.

Посаду директора бюро у квітні цього року згідно з указом президента України Петра Порошенко зайняв адвокат Артем Ситник. За інформацією Ситника, в Національному антикорупційному бюро працюватимуть 243 детектива.

«Державний ощадний банк України» («Ощадбанк») зареєстровано Національним банком України 31 грудня 1991 року, він входить до групи найбільших банків України. 100% акцій банку належать державі.