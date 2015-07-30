Мінфін завершив докапіталізацію "Укргазбанку"

Міністерство фінансів України у повному обсязі придбало акції додаткової емісії націоналізованого в 2009 році «Укргазбанку» на суму 633 млн грн в обмін на облігації внутрішньої державної позики (ОВДП), повідомляється на сайті банку.

За інформацією банку, викуп акцій проведено згідно з рішенням Мінфіну як основного акціонера банку від 27 липня та постанови Кабінету міністрів від 15 червня про прийняття державою участі в докапіталізації «Укргазбанку» у зв'язку з приєднанням до нього також націоналізованого в 2009 році банку «Київ».

Читайте такожМіжнародні інвестори можуть вкласти кошти в "Укргазбанк"«Оскільки зобов'язання банку «Київ» на момент приєднання його до «Укргазбанку» істотно перевищували його активи, Кабінет міністрів прийняв рішення провести докапіталізацію «Укргазбанку». Це свідчить про намір держави якомога швидше стабілізувати роботу банківської системи України та відновити довіру населення до неї», - наводяться в повідомленні слова глави правління «Укргазбанку» Кирила Шевченка.

Як повідомляв УНІАН, державний «Укргазбанк» повідомив про завершення процедури приєднання активів і пасивів неплатоспроможного банку «Київ» 25 червня, у зв'язку з чим Національний банк України відкликав ліцензію у банку «Київ» і прийняв рішення про його ліквідацію.

Антимонопольний комітет України дозволив приєднання активів і зобов'язань банку «Київ» до державного «Укргазбанку» 15 травня.

НБУ визнав націоналізований у 2009 році банк «Київ» неплатоспроможним для подальшої передачі його активів та зобов'язань державному «Укргазбанку» 24 лютого, після чого в банку працювала тимчасова адміністрація Фонду гарантування вкладів фізосіб для інвентаризації, оцінки і складання реєстру активів і зобов'язань.

«Укргазбанк» (Київ) працює на ринку України з 1993 року та входить у групу найбільших банків за розміром активів. У 2009 році банк був докапіталізований за участю держави, і в даний час Мінфін володіє понад 94% акцій банку.

У березні цього року Кабмін прийняв рішення докапіталізувати «Укргазбанк» на 3,2 млрд грн, у червні – ще на 633 млн грн.