Москва погрожує заходами у відповідь семи країнам, які підтримали санкції Євросоюзу

13:14, 30 липня 2015
Фінанси
2392

"...Основоположним є принцип взаємності", - заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

Песков: Москва может ввести ответные меры в отношении стран, поддержавших санкции / vesti.ru

Росія може ввести заходи у відповідь проти семи країн, які підтримали санкції ЄС проти неї, заявив журналістам прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає ТАСС.

"Безумовно, можуть (послідувати заходи у відповідь)", - сказав Пєсков.

Читайте такожМедведєв: санкції США проти Росії можуть зберегтися на десятиліттяВін пояснив: "Ми ще раз повторюємо, що, природно, основним є принцип взаємності".

Чорногорія, Албанія, Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія та Україна підтримали продовжені економічні санкції Євросоюзу щодо Росії. Пізніше з'явилася інформація, що санкції підтримала і Грузія.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter