Москва погрожує заходами у відповідь семи країнам, які підтримали санкції Євросоюзу

Росія може ввести заходи у відповідь проти семи країн, які підтримали санкції ЄС проти неї, заявив журналістам прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає ТАСС.

"Безумовно, можуть (послідувати заходи у відповідь)", - сказав Пєсков.

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Чорногорія, Албанія, Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія та Україна підтримали продовжені економічні санкції Євросоюзу щодо Росії. Пізніше з'явилася інформація, що санкції підтримала і Грузія.