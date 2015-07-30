Москва погрожує заходами у відповідь семи країнам, які підтримали санкції Євросоюзу
13:14, 30 липня 2015Фінанси
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"...Основоположним є принцип взаємності", - заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.
Пєсков: Москва може ввести відповідні заходи щодо країн, які підтримали санкції / vesti.ru
Росія може ввести заходи у відповідь проти семи країн, які підтримали санкції ЄС проти неї, заявив журналістам прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає ТАСС.
"Безумовно, можуть (послідувати заходи у відповідь)", - сказав Пєсков.
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Чорногорія, Албанія, Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія та Україна підтримали продовжені економічні санкції Євросоюзу щодо Росії. Пізніше з'явилася інформація, що санкції підтримала і Грузія.
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