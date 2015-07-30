У парламенті вважають, що система електронного адміністрування ПДВ ще потребує доопрацювання

Він повинен усунути частина виявлених недоліків і помилок в роботі системи електронного адміністрування ПДВ, яка почала працювати на постійній основі з 1 липня цього року.

Про це розповів представник депутатської групи «Партія «Відродження», член Комітету Верховної Ради з питань аграрної політики та земельних відносин Олег Кулініч.

За його словами, згідно із Законом, вже через 3 дня система почне працювати «з нуля» для всіх платників податків. Всі показники формули електронного розрахунку ПДВ, передбаченої Податковим кодексом, з 1 серпня 2015 року обнуляться.

Законом відстрочене застосування штрафів за порушення термінів реєстрації податкових накладних, штрафи будуть нараховуватися з 1 жовтня 2015 року.

«Разом з тим, досить сумнівним є нововведення щодо введення додаткового 10% штрафу за завищення платником податкового кредиту на 1 липня 2015 р. Податковий кодекс передбачає штрафи у розмірі 25% або 50% за несплату грошових зобов'язань. Тому даний штраф є абсолютно необґрунтованим — штрафувати кілька разів за одне і те ж порушення, неприпустимо. Скоріше всього, подібні штрафи чекає оскарження в судах», — припускає нардеп.

Він також зазначає, що закон містить ряд нововведень, що стосуються аграрної галузі, для якої діє спеціальний режим оподаткування ПДВ.

Ключовим моментом стало введення окремих електронних рахунків, призначених для перерахування коштів на спеціальні рахунки для сільгоспвиробників. Такі електронні рахунки є «транзитними» і грають роль буфера між «звичайними» електронними рахунками і спеціальними рахунками, на яких акумулюється «пільговий» ПДВ.

«Однак закон не дає відповіді на питання, коли і як будуть відкриті такі рахунки. Очевидно, що без відповідних змін у підзаконні акти, що ці «транзитні рахунки» самі по собі не відкриються, і норми Кодексу поки не будуть працювати», — каже Олег Кулініч.