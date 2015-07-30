Річна інфляція може сповільнитися до 41% через зниження купівельної спроможності населення

Зниження купівельної спроможності населення і економія ним коштів стримають інфляцію, знизивши її річні результати до 41-46%.

Про це йдеться у прогнозі аналітичної групи Da Vinci AG, переданому УНІАН.

«Погіршення соціально-економічної ситуації, обумовленої кризою і війною на Донбасі, призведе до подальшого зниження купівельного попиту, що в свою чергу призведе до формування кількох трендів. Ці тренди можуть мати стримуючий вплив на рівень інфляції, знизивши річні результати до рівня 41-46%», - йдеться у звіті.

Експерти зазначили, що за підсумками першого півріччя темпи інфляції вже значно сповільнилися. За оцінками Da Vinci AG, зростання інфляційних показників було пов'язане виключно з падінням національної валюти, оскільки нормалізація інфляційної динаміки повністю збігалася зі стабілізацією курсу національної валюти.

Читайте такожНацбанк: інфляція сповільнилася, бо українці збідніли і стали менше купувати«Стабілізація курсу і оптимістичні прогнози щодо курсу національної валюти до кінця року дають підстави прогнозувати зниження ІСЦ (індексу споживчих цін – УНІАН) за підсумками року. Курсовий фактор буде поступово заміщатися фактором купівельної спроможності, який сприятиме дефляційним трендам», - вважають експерти.

Як повідомляв УНІАН, інфляція в Україні в червні 2015 року, порівняно з травнем, без урахування окупованого Криму і Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції, сповільнилася до 0,4% з 2,2%, зафіксованим місяцем раніше. У річному виразі (червень 2015 року до червня 2014 року) інфляція сповільнилася до 57,5% до 58,4%, зафіксованих місяцем раніше. З початку року, за січень-червень, споживчі ціни в Україні зросли на 40,7%.