Золотовалютні резерви НБУ не досягнуть $18 мільярдів відповідно до програми з МВФ - дослідження

Золотовалютні резерви Національного банку України за підсумками року зростуть до 11-12,8 млрд дол., але не досягнуть очікуваного рівня в 18 млрд дол. згідно з програмою Міжнародного валютного фонду, вважають експерти аналітичної групи Da Vinci AG.

«Ми скептично оцінюємо плани регулятора наростити золотовалютні резерви до кінця року до рівня в 18 млрд дол. Така оцінка заснована на негативних показниках зовнішньої торгівлі. У зв'язку з цим прогнозний показник міжнародних резервів становитиме 11-12,8 млрд дол.», - йдеться в аналітичному прогнозі групи, переданому УНІАН.

Водночас експерти зазначили, що можна говорити про початок виходу України з "червоної зони" ризику, оскільки поповнення і збільшення резервів відбувається при своєчасному обслуговуванні державою валютного боргу і на тлі збереження негативної зовнішньоторговельної обстановки навколо України.

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Експерти вважають, що Україні потрібен досить тривалий період для відновлення економіки і зростання резервів, при цьому динаміка резервів буде повністю підпорядкована процесам взаємодії України з міжнародними фінансовими організаціями у зв'язку з необхідністю структурно перебудувати ринок збуту вітчизняного експорту і замінити практично весь експорт до Російської Федерації,

Як повідомляв УНІАН, золотовалютні резерви НБУ за червень зросли на 3,5%, або на 346 млн дол., - до 10,264 млрд дол.

За 2014 рік резерви НБУ скоротилися на 12,883 млрд дол., або на 63,1%, - до 7,533 млрд дол. на 1 січня 2015 року.

Національний банк України в рамках програми з Міжнародним валютним фондом розраховує наростити золотовалютні резерви до 18,2 млрд дол. на кінець 2015 року і до 22,1 млрд дол. – на кінець 2016 року за рахунок надходження коштів від офіційних кредиторів і донорів.