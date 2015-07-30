Курс гривні цього року вже не упаде нижче 25 гривень за долар - аналітики

Курс гривні до долара в Україні за підсумками 2015 року не буде нижчим за поріг у 25 грн/дол. завдяки надходженням коштів міжнародних фінансових організацій, адміністративних обмежень на валютному ринку й боротьбі зі схемами виведення валюти через інструменти рефінансування проблемних фінустанов.

Про це йдеться в прогнозі аналітичної групи Da Vinci AG, переданому УНІАН.

За оцінками Da Vinci AG, незважаючи на оптимістичні прогнози, тиск на національну валюту зберігатиметься у зв'язку з високим рівнем боргових зобов'язань і триваючим слабким припливом валюти в країну, що може посилити коливання курсу в рамках коридору 21-25 грн/дол.

Експерти вважають, що динаміка зміни курсу національної валюти до євро залежить від курсу гривні до долара, і що ця тенденція триватиме щонайменше до кінця 2015 року. Відповідно, курс національної валюти до євро на кінець року на міжбанківському ринку, за прогнозами Da Vinci, не буде нижчим за 27 грн/євро.

Як повідомляв УНІАН, українська гривня з моменту переходу до гнучкого курсоутворення на валютному ринку за 2014 рік і два місяці 2015 року знецінилась до долара США за офіційним курсом у 3,8 разу до нового історичного мінімуму на рівні 30,01 грн/дол.

Читайте такожНацбанк спростив видачу для українців валютних ліцензійПісля введення Національним банком України низки обмежень на валютному ринку і отримання першого траншу Міжнародного валютного фонду в рамках нової програми в березні цього року гривня менш ніж за два тижні зміцнилася і коливається в межах 21-23 грн/дол. упродовж останніх чотирьох місяців.

У квітні цього року НБУ констатував досягнення рівноваги на валютному ринку і наявність передумов для його лібералізації, при цьому повідомивши, що скасування раніше встановлених обмежень здійснюватиметься за узгодженим з МВФ планом за наявності певних передумов.

Експерти прогнозують подальшу девальвацію гривні в межах 20% в разі введення Кабінетом міністрів мораторію на виплати за комерційним боргами за відсутності прогресу в переговорах з кредиторами про реструктуризацію до вересня цього року.