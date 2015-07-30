СБУ заблокувала тендер "Укренерго" на 554 мільйони гривень

Служба безпеки України заблокувала тендер львівського підрозділу держкомпанії «Укренерго» на закупівлю трансформаторів, вартість яких була завищена на 40%, йдеться в повідомленні відомства.

«Правоохоронці з'ясували, що переможцем тендеру на закупівлю трансформаторів на суму 554 мільйони гривень стало підприємство, яке не мало законних підстав для участі в ньому», - йдеться в повідомленні.

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«У ході подальшої перевірки співробітники спецслужби встановили, що у пропозиції цього підприємства вартість продукції була завищена приблизно на 40%», - додали в СБУ.

За даними СБУ, тендерний комітет «Укренерго» ухвалив рішення про відміну конкурсних торгів.

«В результаті було скасовано укладення збиткових для держави контрактів», - підкреслили в СБУ.

Як раніше повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк доручив Державній фінансовій інспекції провести перевірку державних закупівель в держкомпанії «Укренерго», після того як компанія вирішила витратити близько 2 млрд грн на закупівлю трансформаторів в надлишковій кількості.

14 липня 2015 року Національна комісія з регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКУ) затвердила держкомпанії «Укренерго» інвестиційну програму на 2015 рік у розмірі 6,959 мільярдів гривень.

Представляючи інвестиційну програму, генеральний директор «Укренерго» Юрій Касич повідомив, що частина коштів піде на закупівлю трансформаторів.

Після затвердженої інвестпрограми «Укренерго» оголосило тендер на закупівлю трансформаторів. За повідомленнями в ЗМІ, держкомпанія збирається купити трансформатори за завищеною вдвічі ціною. Також ЗМІ припустили, що переможцем тендеру стане підприємство «Запоріжтрансформатор», підконтрольне російському бізнесмену Костянтину Григоришину.

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«Запоріжтрансформатор» входить до групи «Енергетичний стандарт» і є одним з найбільших у світі виробників трансформаторного обладнання. Підприємство виробляє силові трансформатори, електричні реактори, системи моніторингу трансформаторів.

Скандал навколо закупівель «Укренерго» розгорівся, коли стало відомо, що держава вирішила витратити 4 млрд грн на закупівлю трансформаторів в надлишковій кількості. Потім НКРЕКУ 14 липня затвердила інвестиційну програму для «Укренерго», в якій, зокрема, були закладені плани щодо закупівлі трансформаторів. В затвердженому варіанті програми сума зменшилася до 2,1 млрд грн.