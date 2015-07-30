Експорт в ЄС може продовжити падіння через неконкурентну структуру виробництва - експерти

Експорт України в країни Євросоюзу, який у січні-травні поточного року знизився на 36,3%, може продовжити падіння через неконкурентну структуру виробництва.

Відповідна оцінка міститься в прогнозі аналітичної компанії Da Vinci AG, переданому УНІАН.

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Згідно з прогнозом, більшість українських виробників не можуть закріпитися на ринку ЄС, ситуацію може виправити лише переорієнтація з існуючого потенціалу виробництва на створення нових виробничих майданчиків спеціально під європейський ринок.

При цьому реалізація нової виробничої стратегії «під ЄС» може стати реальною завдяки залученню азіатських і європейських інвестицій.

Згідно з даними прогнозу, сільськогосподарський сектор має перспективу для посилення ролі в структурі зовнішньої торгівлі України, тоді як традиційні сектори - металургія, хімічна промисловість і машинобудування поступово знижуватимуться.

Водночас експортний потенціал України у другому півріччі може значно знизитися через зниження питомої ваги всіх ключових для України ринків.

Крім того, аналітики DaVinci AG зазначають перспективу подальшого падіння імпорту за рахунок зниження купівельної спроможності населення.

Як повідомляв УНІАН, у січні-травні порівняно з аналогічним періодом минулого року експорт товарів з України знизився на 35,9% - до 15,437 млрд дол., імпорт - на 38,8%, до 14,528 млрд дол. Коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 1,06 (у січні-травні 2014 року – 1,02).

Обсяг експорту товарів у країни ЄС у січні-травні 2015 року, порівняно із січнем-травнем 2014 року, знизився на 33,5% - до 5, 165 млрд дол., і становив 33,5% у загальному обсягу експорту.

Імпорт товарів з країн ЄС за цей період знизився на 25,6% - до 6,154 млрд дол., і становив 42,4% у загальному обсягу імпорту.

Обсяг експорту товарів у Російську Федерацію в січні-травні поточного року порівняно з аналогічним періодом минулого року знизився на 60,3%, до 1,869 млрд дол., обсяг імпорту за цей період знизився на 66,3%, до 2,387 млрд дол.

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Рада ЄС продовжила до кінця 2015 року автономні торговельні преференції для України.

Торговельні преференції є частиною пакета пропозицій, спрямованих на забезпечення економічної і фінансової підтримки України. Вони включають тимчасове скорочення або ліквідацію митних зборів згідно з графіком поступок, закладених в Угоді про асоціацію. Політична частина Угоди про асоціацію була підписана в березні 2014, друга частина угоди (економічна) в червні 2014 року, однак у терміни тимчасового застосування було внесено поправки.