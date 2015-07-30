Гривня на міжбанку різко злетіла до 21,20 за долар

У четвер, 30 липня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на закриття торгів установилися на рівні 21,05/21,20.

Про це УНІАН повідомив дилер комерційного банку.

Читайте такожКурс гривні цього року вже не упаде нижче 25 гривень за долар - аналітикиЗа інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро знаходяться на рівні 23,0090/23,1710, до російського рубля – на рівні 0,3510/0,3540.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 17:00 установився на рівні 21,6118 грн/дол., на цей час було укладено 566 угод на суму 457,96 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, у середу, 29 липня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на закриття торгів установилися на рівні 22,02/22,07.