МВФ відмовив Греції у подальших кредитах

Згідно зі звітом МВФ, Греція не відповідає двом з чотирьох необхідних умов, які необхідні для надання Фондом кредитів, повідомляє Новое время з посиланням на Financial Times.

Імовірно, третьої програми МВФ для Греції найближчим часом не буде - рада директорів не має наміру навіть обговорювати її до початку наступного року.

У той же час МВФ готовий брати участь у переговорах Афін з Єврокомісією та Європейським центробанком, які також виступають кредиторами.

Читайте такожМеркель: Греція може отримати €86 мільярдів, але списання боргів не буде

Як повідомляв УНІАН, 24 липня Міжнародний валютний фонд (МВФ) отримав від Греції запит на відкриття для неї нової кредитної лінії.