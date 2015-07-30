МВФ відмовив Греції у подальших кредитах
18:33, 30 липня 2015Фінанси
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Рада директорів Міжнародного валютного фонду заявила, що грецький борг занадто великий, щоб надавати країні нові кредити.
REUTERS
Згідно зі звітом МВФ, Греція не відповідає двом з чотирьох необхідних умов, які необхідні для надання Фондом кредитів, повідомляє Новое время з посиланням на Financial Times.
Імовірно, третьої програми МВФ для Греції найближчим часом не буде - рада директорів не має наміру навіть обговорювати її до початку наступного року.
У той же час МВФ готовий брати участь у переговорах Афін з Єврокомісією та Європейським центробанком, які також виступають кредиторами.
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Як повідомляв УНІАН, 24 липня Міжнародний валютний фонд (МВФ) отримав від Греції запит на відкриття для неї нової кредитної лінії.
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