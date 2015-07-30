Нацбанк у січні-червні перерахував до держбюджету 25,1 мільярда гривень прибутку за 2014 рік

Про це повідомляється на сайті Державної казначейської служби України.

За даними Держказначейства, в цілому доходи держбюджету за цей період склали 244,694 млрд грн і порівняно з аналогічним періодом минулого року зросли на 39%, доходи загального фонду держбюджету зросли на 52% - до 232,406 млрд грн.

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Як повідомляв УНІАН, Національний банк України в січні-травні 2015 року перерахував до державного бюджету 20,1 млрд грн прибутку за минулий рік.

Згідно з держбюджетом України на 2015 рік, НБУ повинен був до 11 травня 2015 року перерахувати в казну не менш 60,4 млрд грн прибутку, що майже в 3 рази вище від показника за 2014 рік на рівні 22,807 млрд грн.