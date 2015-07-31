ЗМІ: кредитори погодилися списати Україні частину боргу

Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на близькі до переговорів джерела, пише Новое Время.

При цьому повідомляється, що кредитори докладають зусиль щодо забезпечення швидкої, взаємоприйнятної та стійкої реструктуризації боргу, в той же час зберігаючи доступ країни до ринків капіталу.

Співрозмовник, знайомий з ходом переговорів, заявив виданню, що Україна останнім часом показала, що готова погодитися на списання меншої частини боргу, ніж було домовлено раніше.

Читайте такожМВФ закликав Україну і її кредиторів продовжувати переговори про реструктуризацію боргуЯк повідомлялося, переговори України з кредиторами про реструктуризацію боргів фактично зайшли в глухий кут. У зв'язку з цим міністр фінансів Наталія Яресько у своєму зверненні до громадян заявила, що незважаючи на складність економічної ситуації в країні, міжнародні кредитори затягують предметні переговори. У свою чергу спеціальний комітет кредиторів відкинув звинувачення міністра у відмові допомогти країні у реструктуризації боргу.

На цьому тлі в уряді говорять про можливість введення мораторію на виплату зовнішніх боргів.