Нацбанк задля зниження інфляції зберіг облікову ставку на рівні 30%

Правління Національного банку ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 30% річних.

Про це повідомляється на сайті НБУ з посиланням на рішення правління від 30 липня.

За інформацією регулятора, ставка залишається незмінною для закріплення позитивних зрушень на грошово-кредитному ринку і підтримки тренда на зниження інфляції.

«В умовах стійкого зниження інфляційних ризиків ми перейдемо до пом'якшення грошово-кредитної політики у найближчій перспективі», - наводяться в повідомленні слова голови НБУ Валерії Гонтаревої.

Як повідомляв УНІАН, НБУ підвищив облікову ставку до максимального історичного рівня для української банківської системи - 30% з 19,5% річних з 4 березня 2015 року, а також підвищив ставки по операціях підтримки ліквідності і по мобілізації ресурсів у банків.

Читайте такожРічна інфляція може сповільнитися до 41% через зниження купівельної спроможності населенняЖорсткість монетарної політики НБУ націлено на стабілізацію валютного ринку і курсу гривні, яка протягом минулого року за офіційним курсом подешевшала по відношенню до долара удвічі і ще у 1,8 разу з початку 2015 року, до нового історичного мінімуму на рівні 30,01 грн/дол.

Після підвищення облікової ставки, а також введення Нацбанком ряду обмежень на валютному ринку і отримання першого траншу Міжнародного валютного фонду в рамках нової програми гривня менш ніж за два тижні зміцнилася і коливається в межах 21-23 грн/дол. протягом останніх чотирьох місяців.