ЗМІ: Україна запропонувала кредиторам наступного тижня провести переговори щодо реструктуризації боргу
Україна запропонувала кредиторам наступного тижня провести прямі переговори про реструктуризацію 15,3 млрд дол. зовнішнього боргу, що передбачено програмою Міжнародного валютного фонду.
Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на свої джерела.
На думку експертів, опитаних виданням, пропозиція кредиторів про списання 5% основної суми боргу є важливим сигналом про досягнення угоди, а дискусійним залишиться тільки розмір списання.
Як повідомляв УНІАН, за інформацією Bloomberg, кредитори запропонували списати 5% суми основного боргу в рамках переговорів про реструктуризацію зовнішніх боргів на 15,3 млрд дол.
Україна почала переговори про реструктуризацію частини боргу в рамках нової програми з Міжнародним валютним фондом у березні цього року і розраховує в результаті відстрочки виплат по боргах і їх часткового списання заощадити до 5,2 млрд дол. в цьому році до 15,3 млрд дол. у найближчі 4 роки.
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У червні міністр фінансів Наталія Яресько заявляла, що Україна «теоретично» може оголосити мораторій наприкінці липня за відсутності прогресу в переговорах з кредиторами, для чого у Кабінету міністрів є повноваження згідно з чинним з 17 червня до закону. Однак згодом сторони переговорного процесу оприлюднили спільну заяву про прогрес та укладення угоди про конфіденційність, і 24 липня Мінфін сплатив купон за євробондами на 120 млн дол.
На цьому тижні міністр фінансів повідомила, що Мінфін передав кредиторам оновлену пропозицію і чекає на черговий раунд переговорів в найближчі дні.
Директор-розпорядник МВФ Крістін Лагард в своїй останній заяві назвала небажаним мораторій, який Україна може оголосити щодо виплати своїх боргів, але запевнила, що цей крок не зупинить співробітництва Фонду з Україною, і що МВФ готовий виділити нашій країні другий кредитний транш у рамках програми на 1,7 млрд дол.