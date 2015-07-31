ЗМІ: Україна запропонувала кредиторам наступного тижня провести переговори щодо реструктуризації боргу

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на свої джерела.

На думку експертів, опитаних виданням, пропозиція кредиторів про списання 5% основної суми боргу є важливим сигналом про досягнення угоди, а дискусійним залишиться тільки розмір списання.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією Bloomberg, кредитори запропонували списати 5% суми основного боргу в рамках переговорів про реструктуризацію зовнішніх боргів на 15,3 млрд дол.

Україна почала переговори про реструктуризацію частини боргу в рамках нової програми з Міжнародним валютним фондом у березні цього року і розраховує в результаті відстрочки виплат по боргах і їх часткового списання заощадити до 5,2 млрд дол. в цьому році до 15,3 млрд дол. у найближчі 4 роки.

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У червні міністр фінансів Наталія Яресько заявляла, що Україна «теоретично» може оголосити мораторій наприкінці липня за відсутності прогресу в переговорах з кредиторами, для чого у Кабінету міністрів є повноваження згідно з чинним з 17 червня до закону. Однак згодом сторони переговорного процесу оприлюднили спільну заяву про прогрес та укладення угоди про конфіденційність, і 24 липня Мінфін сплатив купон за євробондами на 120 млн дол.

На цьому тижні міністр фінансів повідомила, що Мінфін передав кредиторам оновлену пропозицію і чекає на черговий раунд переговорів в найближчі дні.

Директор-розпорядник МВФ Крістін Лагард в своїй останній заяві назвала небажаним мораторій, який Україна може оголосити щодо виплати своїх боргів, але запевнила, що цей крок не зупинить співробітництва Фонду з Україною, і що МВФ готовий виділити нашій країні другий кредитний транш у рамках програми на 1,7 млрд дол.