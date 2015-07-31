Гривня на міжбанку зміцнилася вже до 21,10 за долар

У п'ятницю, 31 липня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на середину торгів установилися на рівні 21,05/21,10.

Про це УНІАН повідомив дилер комерційного банку.

Читайте такожНацбанк задля зниження інфляції зберіг облікову ставку на рівні 30%За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро знаходяться на рівні 23,0180/23,0770, до російського рубля – на рівні 0,3480/0,3490.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 12:00 установився на рівні 21,1160 грн/дол., на цей час було укладено 40 угод на суму 17,63 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, гривня різко злетіла до 21,20 за долар на закриття торгів у четвер із 22,07 у середу.