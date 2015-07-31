НБУ посилив санкції до банків за надмірну купівлю валюти

Національний банк України посилив санкції за перевищення банками граничного обсягу купівлі на міжбанківському валютному ринку безготівкової валюти та банківських металів над обсягом їх продажу за власними операціями.

Про це повідомляється на сайті НБУ з посиланням на постанову №495 від 30 липня «Про внесення змін до Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства».

За інформацією НБУ, за порушення до банків застосовуватимуться стягнення у вигляді письмового попередження і грошового штрафу за повторної фіксації порушення аж до обмеження чи призупинення для банку окремих видів валютних операцій.

«Безумовно, тимчасові обмеження на валютному ринку створюють незручності. Водночас, вони дозволяють забезпечувати рівновагу на міжбанківському валютному ринку України, що є однією з передумов для забезпечення цінової стабільності в державі. Тому ми вимагаємо від банків зважених і дисциплінованих рішень під час купівлі безготівкової іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку», - наводяться в повідомленні слова заступника голови НБУ Олега Чурія.

Читайте такожНБУ спростив проведення валютних операцій для банківЯк повідомляв УНІАН, НБУ встановив ряд обмежень на валютному ринку, включаючи граничний обсяг купівлі банками валюти за власними операціями на рівні 0,1% регулятивного капіталу на день.

Введені обмеження покликані стабілізувати відтік вкладів з банківської системи і зупинити стрімку девальвацію гривні, яка з моменту переходу НБУ до гнучкого курсоутворення на валютному ринку за 2014 рік і два місяці 2015 року знецінилася до долара США за офіційним курсом у 3,8 разу до нового історичного мінімуму на рівні 30,01 грн/дол.

Після введення Нацбанком обмежень та отримання першого траншу Міжнародного валютного фонду в рамках нової програми, гривня менш ніж за два тижні зміцнилася і коливається в межах 21-23 грн/дол. протягом останніх чотирьох місяців.

У квітні цього року НБУ констатував досягнення рівноваги на валютному ринку і наявність передумов для його лібералізації, при цьому повідомивши, що скасування раніше встановлених обмежень здійснюватиметься за узгодженим з Міжнародним валютним фондом планом за наявності певних передумов.