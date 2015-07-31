Офіційний курс рубля різко впав на новинах про нові санкції США
14:40, 31 липня 2015Фінанси
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Основна валюта подорожчає на 1,3 рубля.
Долар подорожчав на 1,35 рубля, а євро - на 1,36 / © Fotolia/ sergey_p
Про це повідомляє ТСН.ua.
Центробанк Росії встановив офіційні курси валют на завтра, 1 серпня, і обвалив курс рубля. Основна валюта подорожчала відразу на 1,3 рубля.
Зокрема, долар США додасть в ціні 1,35 рубля і досягне позначки 60,34. Євро подорожчає на 1,36 рубля - до 66,00.
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Тим часом на торгах на Московській біржі долар сьогодні вже коштує 60,5 рубля, а євро - 66,5.
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