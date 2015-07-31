Рубль упав нижче 61 за долар через дешеву нафту і рішення банку Росії

Рубль подешевшав до мінімумів середини березня після рішення Банку Росії знизити ключову процентну ставку на 50 базисних пунктів до 11 відсотків річних, що формально грає проти рубля при одночасному очікуванні швидкого підвищення ставки ФРС США.

Проти й поточна спадна динаміка нафти, щодо якої Центробанк переглянув свої прогнози у бік погіршення, пише Рейтер.

Пара долар/рубль досягла позначки 61,15 рубля вперше з 18 березня, тоді як до публікації рішення ЦБР о 13.30 мск котирування були поблизу 60,33.

На 14.25 за київським часом котирування були поблизу 61,05, на 2,2 відсотка вище за вчорашнє закриття, та основних втрат рубль зазнав ще на початку дня, реагуючи на чергове падіння нафтових котирувань.

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