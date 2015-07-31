МВФ закликав Україну не допустити зупинки реформ і повернення на колишні економічні позиції

Про це йдеться у коментарі Фонду, оприлюдненому напередодні засідання Ради директорів МВФ щодо України.

У ході засідання Рада директорів вирішить питання про виділення Україні 1,7 млрд дол. кредитного траншу за програмою розширеного фінансування економіки України (EFF), схваленої в березні терміном на 4 роки з обсягом фінансування 17,5 млрд дол. Перший транш кредиту в обсязі 5 млрд дол. Україна отримала відразу після схвалення програми.

«Директор - розпорядник МВФ Крістін Лагард вельми високо оцінює зусилля керівництва України у справі економічного прогресу. Вона наполягає на необхідності продовження реформ і продовження підтримки реформ для того, щоб не допускати затримок або повернення країни на колишні економічні позиції», - йдеться у коментарі Фонду.

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Раніше президент України Петро Порошенко напередодні засідання Ради директорів Міжнародного валютного фонду провів телефонну розмову з главою Фонду Крістін Лагард і обговорив з нею хід виконання реформ в Україні.

Згідно з процедурою прийняття рішень, Фонд виділить Україні другий транш кредиту після схвалення підсумків виконання першого етапу програми реформ, схваленої МВФ. Підсумки підготувала оціночна місія Фонду, яка працювала в Києві у травні-червні поточного року. У разі позитивного рішення Україна отримає 1,7 млрд дол. кредитного траншу вже наступного тижня. Кошти підуть на поповнення золотовалютних запасів Національного банку. Таким чином, загальна сума коштів, виділених України за програмою EFF з боку Міжнародного валютного фонду, складе 6,68 млрд дол.