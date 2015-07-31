Розенко дав два тижні на розгляд усіх заявок на субсидію

Міністр соціальної політики Павло Розенко доручив місцевим органам соціального захисту протягом наступних двох тижнів розглянути всі 500 тисяч заяв на оформлення субсидії, які на даний момент знаходяться на опрацюванні, повідомила прес-служба Міністерства соціальної політики.

"Два тижні - абсолютно реальний термін, коли ця цифра (500 тисяч заяв – УНІАН) має бути закрита повністю. Технічних проблем сьогодні немає", - цитує міністра прес-служба.

Він підкреслив, що місцева влада має докласти до цього всіх зусиль і взяти процес під свій контроль, оскільки восени очікується новий наплив бажаючих отримати субсидію.

"Протягом вересня, жовтня, листопада до нас для оформлення субсидій звернуться ще близько 2 млн сімей", - сказав Розенко.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України 29 липня прийняв протокольне рішення про персональну відповідальність керівництва Одеської, Харківської, Чернівецької та Закарпатської областей за низькі показники призначення субсидій на оплату житлово-комунальних послуг.

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На 29 липня субсидії на оплату житлово-комунальних послуг вже отримували 1,9 млн сімей, а кількість звернень сягнула 60 тисяч на тиждень. При цьому темпи призначення субсидій випереджають планові показники, оскільки раніше Мінсоцполітики розраховувало нарахувати субсидії 2 мільйонам сімей до початку опалювального сезону.