Гривня на міжбанку наприкінці торгів трохи знизилася - до 21,25 за долар

У п'ятницю, 31 липня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на закриття торгів установилися на рівні 21,10/21,25.

Про це УНІАН повідомив дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро знаходяться на рівні 23,3470/23,5110, до російського рубля – на рівні 0,3460/0,3490.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 16:00 установився на рівні 21,1267 грн/дол., на цей час було укладено 471 угоду на суму 323,22 млн дол.

Читайте такожНБУ посилив санкції до банків за надмірну купівлю валютиЯк повідомляв УНІАН, гривня різко злетіла до 21,20 за долар на закриття торгів у четвер із 22,07 в середу.

На середину торгів п'ятниці українська валюта зміцнилася вже до 21,10 за долар.