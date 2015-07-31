Кабмін виділив 2,5 мільярда гривень Держфонду регіонального розвитку

Кабінет міністрів України виділив 2,5 млрд грн на фінансування проектів Державного фонду регіонального розвитку, повідомив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк у ході поїздки до Харкова.

«2,5 млрд грн у цілому виділено Кабінетом міністрів на Державний фонд регіонального розвитку, - сказав він. - Ми чекаємо, що сьогодні Бюджетний комітет підтримає пропозицію Кабінету міністрів. Уряд готовий негайно фінансувати».

При цьому Яценюк підкреслив, що кошти, які виділяються на Держфонд регіонального розвитку, мають направлятися виключно на ті об'єкти, які можна швидко ввести в експлуатацію і які мають реальну соціальну та економічну спрямованість.

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Крім того, Кабмін виділив 800 млн грн на здійснення капітальних видатків. У прес-службі уряду уточнили, що рішення прийнято 30 липня. «Вчора (30 липня - УНІАН) урядом було прийнято рішення про виділення понад 800 млн грн на фінансування державних капітальних видатків», - сказано у повідомленні прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, за розрахунками Міністерства фінансів, додатковий ресурс, який отримають місцеві бюджети у результаті реалізації заходів щодо бюджетної децентралізації, прийнятих наприкінці 2014 року, за підсумками 2015 року становитимуть близько 17,5 млрд грн. На поточний момент місцеві бюджети отримали вже 12,2 млрд грн додаткових коштів. У цьому зв'язку прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк закликав керівництво Міністерства фінансів як основного розпорядника бюджетних коштів визначити основні статті видатків місцевих бюджетів і заборонити непрофільні витрати.

Прем'єр зазначив, що у числі основних витрат мають бути витрати на соціальну сферу, інфраструктуру й освіту. Крім того, він закликав місцеві органи влади забезпечити прозорість витрачання коштів, а також публікувати інформацію про бюджетні доходи та витрати.